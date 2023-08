Mountain bike | Coppa del Mondo 2023 | Flückiger trionfa nel cross country maschile ad Andorra! Mitterwallner vince tra le donne | Berta sesta

(Di domenica 27 agosto 2023) Si è conclusa poco fa l’ultima giornata della tappa di Pal Arinsal valida per ladeldi. Ad Andorra si sono disputate oggi quattro gare di, due dedicate agli Under 23 (e femminile) e due agli Elite (e femminile): andiamo a vedere tutto quello che è successo. Nella gara Elitesi è aggiudicato la vittoria Mathiasin 1h28’03: lo svizzero ha comandato la gara dall’inizio alla fine e ha concluso con 23” di vantaggio sul francese Thomas Griot e 44” sul britannico Thomas Pidcock. I migliori italiani sono stati Luca Braidot e Juri Zanotti, rispettivamente 11° a 2’18” e 19° a 3’57”. Lontani gli altri nostri portacolori: 51° ...

Vallnord - Pal Arinsal: I Pirenei al confine tra Francia e Spagna sono stati il teatro della quinta tappa della Coppa del Mondo XCO di mountain bike che c ...Vallnord - Pal Arinsal (Principato di Andorra): Il ruolino di marcia della quinta prova cross country delle UCI Mountain Bike World Series prevedeva che le prime tre gare si sarebbero dovute svolgere ...