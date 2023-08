(Di domenica 27 agosto 2023) ROMA - In questa edizione: - Ancora in crescita il mercato dell'auto - Lamborghini svela il concept della Lanzador elettrica - Novità in arrivo per le targhe storiche sat/gtr 27 agosto

ROMA - In questa edizione: - Ancora in crescita il mercato dell'auto - Lamborghini svela il concept della Lanzador elettrica - Novità in arrivo per le targhe storiche sat/gtr] 27 agosto 2023... amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, sul quadrimestrale di StartQuella ... assieme alle tecnologie digitali, uno dei più promettentiper la crescita del Paese nella ...Ben - Gvir è effettivamente uno dei principalidel colpo di governo, ma ce n'è anche un ... News & World Repor t , (London) Sunday Times, +972e molte altre pubblicazioni. È autore di ...

Motori Magazine - 27/8/2023 Tiscali

A 70 anni dal debutto delle prime 600 trasformate in bolidi da corsa dall’ingegnere, ex pilota e imprenditore Carlo Abarth, Fiat potrebbe lanciare una versione sportiva, sotto il segno ...Tempo di sport per Locman: il brand di orologeria originario dell’Isola d’Elba sarà official timekeeper della trentatreesima edizione del Gran Premio Nuvolari dal 14 al 17 settembre. I tempi della sto ...