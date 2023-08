MotoGP | Bezzecchi | “Impossibile essere amici in pista Bagnaia? Se dovessi batterlo…”

(Di domenica 27 agosto 2023) Il pilota della Ducati Mooney VR46, Marco, nel corso di un’intervista rilasciata a Federico Aliverti al Meeting di Rimini 2023, ha parlato del rapporto con Francescoe della loro rivalità in: “Secondo me il primo rivale è il compagno di squadra, èaverein. I piloti devonocattivi, ovviamente in senso buono. Bisognain grado di differenziare le cose, siamo persone adulte. Ora è più facile perperché è davanti. Seiniziare a batterlo più spesso spero che non se la prenda, ma siamo abbastanza maturi da continuare su questa strada. Andiamo molto d’accordo e siamo fortunati ad allenarci insieme. Se discutiamo la risolviamo in fretta”. ...

