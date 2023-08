Motociclista muore al Mugello durante una gara amatoriale

A seguito del decesso del, la Promo racing ha deciso di sospendere ogni gara in programma oggi. approfondimento Escursionista cade per 200 metri esu una ferrata nel Bellunese ...A seguito del decesso del, la Promo racing ha deciso di sospendere ogni gara in programma oggi. . . 27 agosto 2023Unsettantenne, Giorgio Carubba in passato vicesindaco nel Comune di Rolo, in provincia di Reggio Emilia dove risiedeva, è morto nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto a ...

Incidente nella notte a Pesaro: auto contro moto, morto l'operaio con l'hobby della lirica Luca Rulli il Resto del Carlino

Un motociclista è morto stamani all'autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze) dopo essere rimasto coinvolto, insieme ad altri due piloti amatoriali, in un incidente mentre partecipava alla 'Promo ...Un motociclista è morto stamani all'autodromo del Mugello a Scarperia (Firenze) dopo essere rimasto coinvolto, insieme ad altri due piloti amatoriali, in un incidente mentre ...