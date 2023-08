Mosca conferma | “Prigozhin è morto | lo dice il test del Dna”

(Di domenica 27 agosto 2023) Yevgeny: laarriva dall’esame del Dna, i cui risultati sono stati resi noti dal Comitato di inchiesta russo. “Secondo i risultati tutte le identità delle 10 vittime vengonote” ha fatto sapere il Comitato. La morte del capo della Wagner era stata già ufficializzata in qualche modo da Vladimir Putin, che aveva fatto le sue condoglianze alla famiglia ricordandocome “un uomo di talento che ha commesso errori”. Il leader della Wagner si trovava a bordo del suo aereo insieme al suo vice Dmitri Utkin, e ad altri otto passeggeri, tra cui tre membri dell’equipaggio, quando il velivolo, forse per un missile o per una bomba a bordo, è caduto, schiantandosi, nella zona di Tver, nella Russia centrale. Nonostante le immagini dello schianto e le dichiarazioni ufficiali, ...

Con il dossier della morte di Evgenij Prigozhin ancora caldo, Vladimir Putin sceglie di non perdere tempo: urge dare una lezione a tutta la galassia delle sorelle minori della Wagner. Il presidente ru ...I resti trovati tra i rottami dell'aereo precipitato nelle campagne a nord-ovest della capitale russa sono del capo della milizia Wagner ...