Morgan si scusa per gli insulti al pubblico | «La mia reazione è stata ingiustificabile | una pessima caduta»

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 27 agosto 2023)(US Rai) Dopo la furente scenata di ieri sera a Selinunte, durante la quale ha pronunciato anche un insulto omofobo ai danni di uno spettatore,corre ai ripari. Dato il clamore suscitato dal suo comportamento, il cantante ha deciso dirsi via Instagram per i toni forti usati, spiegando anche perché ha reagito in quel modo. “Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse“ ha esorditoin una storia posu Instagram. Un pensiero che poi ha ribadito ulteriormente: “Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia ...