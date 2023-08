Morgan | offese omofobe a Selinunte | “Frocio di m…” Poi si scusa | “Nulla giustifica ciò che ho detto“

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 27 agosto 2023). Non ce l’aspettavamo da lui. Il brutto carattere era noto, le intemperanze verbali, anche. Ma l’esclamazione omofoba ha lasciato tutti di stucco, a partire dal suo pubblico, che fino a quel momento l’aveva sostenuto. Il fatto – commentatissimo sui social e non certo in modo lusinghiero per lui – è accaduto ieri sera al parco archeologico di, dov’era in corso il suo concerto-lezione ‘Segnali di vita e di arte’ dedicato a Franco Battiato. Il leader dei Bluvertigo ha insultato il pubblico durante il suo concerto-lezione ‘Segnali di vita e di arte’ dedicato a BattiatoQuello di Marco Castoldi era l’ultimo appuntamento del Festival della bellezza, dopo le ...