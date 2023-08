Morgan litiga con il pubblico Bifolchi | andate a sentire Fedez e poi un insulto omofobo VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di domenica 27 agosto 2023) Durante una serata dedicata a Franco Battiato,ha insultato ilcon epiteti omofobi e, purtroppo, tanto altro. Ieri, 26 agosto 2023,è stato protagonista di uno spiacevole episodio. L'ex frontman dei Bluvertigo ha rivolto insulti alpresente per assistere allo spettacolo intitolato 'Segnali di vita e di arte', dedicato a Franco Battiato nel contesto del Festival della Bellezza. Marco Castoldi è passato dagli insulti omofobi come 'froc.. di mer..' ad altri più generici, definendo ilcome ''. La manifestazione si è svolta presso il Parco Archeologico di Selinunte, e circolano diversionline che documentano l'alterco tra il cantante e alcuni spettatori accorsi al concerto. Non è del tutto chiaro quale sia stata la …