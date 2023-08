Morgan | lite con il pubblico | «Bifolchi | non canto per gente così»

(Di domenica 27 agosto 2023) A Selinunte, in occasione del Festival della Bellezza, il cantautore si infuria contro qualcuno in platea che - stando ai report - gli avrebbe chiesto di suonare alcuni pezzi di Franco Battiato, al quale era dedicata la serata. Raffica di insulti (anche omofobi), i video sul web diventano virali. Immediate le scuse: «Una pessima caduta di stile»

Frocio di m....", dice. Non è chiaro il motivo dell'ira dell'artista. "E' bella questa scena vero Sono abituato a cose molto più gravi", aggiunge. Dalla platea si alza il grido 'Smettila!'.

Le polemiche seguite allo show di Selinunte con lite fra il cantautore e il pubblico sono l’ultimo capitolo – per ora – di una carriera sulle montagne russe ...Prima dissa Fedez litigando con uno spettatore. Poi passa all’insulto con il classico “ fr**io di me**a ”, e così partono gli ululati e i cori d’indignazione. Ancora bufera sul cantautore Morgan.