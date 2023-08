Morgan | lite col pubblico a Selinunte – Video

(Di domenica 27 agosto 2023) (Adnkronos) – Tensione trae ilche ieri sera ha assistito allo spettacolo ‘Battiato – Segnali di vita e arte’ anella serata di ieri, sabato 26 agosto. Ipubblicati sui social da alcuni spettatori mostrano un ‘monologo’ dell’artista, che si rivolge stizzito alla platea. “Siete venuti a rompere i coglioni a me, che vi ho dato una cosa? Fate ridere, siete stupidi… La società è una merda fatta da voi, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio…. Andate a vedere Marrakech, andate a vedere Fedez. Vai a fare in c… Frocio di m….”, dice. Non è chiaro il motivo dell’ira dell’artista. “E’ bella questa scena vero? Sono abituato a cose molto più gravi”, aggiunge. Dalla platea si alza il grido ‘Smettila!’. “Siete bifolchi, avete pagato e non sapete chi sono. State zitti, ...

Frocio di m....", dice. Non è chiaro il motivo dell'ira dell'artista. "E' bella questa scena vero Sono abituato a cose molto più gravi", aggiunge. Dalla platea si alza il grido 'Smettila!'. "...E non sono mancati anche momenti iconici come lasul palco trae Bugo con l'abbandono di quest'ultimo nel bel mezzo dell'esibizione. Non è solo al lavoro su Sanremo 2024, Amadeus ma in ...Sigourney Weaver interpreta June Hart, Asher Keddie è Sally, Leah Purcell è Twig North, ... finché una disastrosa, e molto pubblica,ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando ...

Morgan, lite col pubblico a Selinunte: insulti e offese - Video Adnkronos

Lite tra il cantautore lombardo e la platea che chiedeva l’esecuzione di brani di Battiato, a cui la serata era dedicata ...Ad un certo punto, Morgan ha perso le staffe e ha iniziato ad imprecare contro una buona parte degli spettatori paganti. (Perizona) La notizia riportata su altre testate la memoria corre facilmente a ...