Morgan | insulti al pubblico e poi le scuse | “Non sono omofobo”

(Di domenica 27 agosto 2023) L'artista fa mea culpa: "Tutti possiamo sbagliare, misentito trattato come un juke box" “Ho sbagliato, non”.fa mea culpa dopo glie le offese rivolti alche ieri ha assistito a Selinunte allo spettacolo ‘Battiato – Segnali di vita e arte’. I video diffusi sui social documentano la condotta dell’artista che, dopo una richiesta-rimprovero di uno spettatore, ha perso la testa. “Tutti possiamo sbagliare io ho sbagliato ad usare una in felice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie”, scrivesu Instagram dopo l’episodio di ieri (Video). “None condanno chi non ha rispetto degli altri, al di ...

Dopo glidi Selinunte,chiede scusa a tutti. Durante la lezione - concerto intitolata 'Battiato, segnali di vita e di arte', dedicata al maestro Franco Battiato e ospitata nel parco archeologico,...Quello diera l'ultimo appuntamento del Festival della bellezza , dopo le lezioni di Massimo Cacciari e Umberto Galimberti."Ho sbagliato, non sono omofobo".fa mea culpa dopo glie le offese rivolti al pubblico che ieri ha assistito a Selinunte allo spettacolo 'Battiato " Segnali di vita e arte'. I video diffusi sui social documentano la ...

Morgan insulta il pubblico a Selinunte, parolacce e insulti omofobi: 'Bifolchi, avete rotto il c...' Repubblica TV

Morgan infatti, impegnato in una lezione-concerto intitolata “Battiato, segnali di vita e di arte” ha perso letteralmente le staffe iniziando ad insultare il pubblico. Come riporta il Giornale di ...Non si placa la polemica, dopo quello che è successo ieri in Sicilia e di certo le scuse di Morgan non bastano per far dimenticare quanto accaduto. Si, tutti sbagliano, si bisogna scusarsi, ma non è l ...