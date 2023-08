Morgan insulta il pubblico e interrompe il concerto | “Vai a fare in c***o fr**o di m***a | andate a vedere Fedez” Video

(Di domenica 27 agosto 2023)e una serata da dimenticare. Un evento disastroso quella della scorsa sera al Festival della Bellezza. Il cantante italiano ha incominciato adre ilsenza motivi apparentemente giustificabili. Itestimoniano quanto accaduto. Ennesimo episodio disdicevole per il cantante italiano, che conferma il suo carattere tutt’altro che mite e quiete degli ultimi anni. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: MÅNESKIN: innegli stadi italiani la prossima estate Måneskin, il nuovo album si intitola “Rush!” Ozzy Osbourne cancella il tour europeo: “Il mio corpo è debole” Deep Purple, tre concerti in Italia la prossima estate! Bruce Springsteen: tutte le info per ildi ...

... non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse', ha scritto stamattinain una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. 'Non sono omofono e condanno chi non ha ..."Co***, me***, siete completamente str***":fuori controllo, chidal palcoE prosegue: 'Ognuno ha reagito a suo modo a una provocazione, io non giustifico le parole di, ma è stato anche aggredito pesantemente dal pubblico , cosa che non si vede dai social. Poi dopo ...

Morgan insulta il pubblico a Selinunte poi le scuse Agenzia ANSA

Morgan e una serata da dimenticare. Un evento disastroso quella della scorsa sera al Festival della Bellezza. Il cantante italiano ha incominciato ad insultare ...Dopo lo stralcio dello spettacolo di Selinunte in cui Morgan ha insultato alcuni presenti tra il pubblico, per poi chiedere scusa per il linguaggio utilizzato, è comparso un video in cui sono stati r ...