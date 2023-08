Morgan insulta il pubblico a Selinunte | Siete dei bifolchi | Poi le scuse social | Nulla giustifica le cose che ho detto

Leggi Anche Bugo contro: 'Non ti ho mai bullizzato, sei ridicolo, hai rotto...' Cosa è successonon ha gradito le richieste di alcuni spettatori di eseguire brani di Battiato invece che ...Gli impegni imminenti televisivi su Sky che accomunano lo stessoe Fedez Proprio nelle settimane scorse,aveva preso la parola nella diatriba tra J - Ax e Paolo Meneguzzi, dimostrandosi ..."Avete avuto abbastanza voi adesso - ha risposto, in piedi sul palco rivolgendosi al pubblico - avete avuto troppo, perle ai porci si chiama questo, se non se ne vanno quei dementi io non ...

Morgan insulta il pubblico a Selinunte durante lo spettacolo Agenzia ANSA

Morgan interviene dopo gli insulti al pubblico nel suo spettacolo di ieri sera al parco archeologico di Selinunte. "Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto per gli altri, al di là delle ...Junior Cally attacca Morgan dopo gli insulti che quest’ultimo ha rivolto a parte del pubblico nel corso di una lezione-concerto al Parco Archeologico di Selinunte. In una stories pubblicata sul suo ...