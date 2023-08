Morgan dà in escandescenza durante un concerto Inveisce contro uno spettatore | «Fr*cio di m*rda» E contro il pubblico | «Avete rotto il c*zzo Siete dei bifolchi» – Video

(Di domenica 27 agosto 2023)di merda“. A Selinunte, in provincia di Trapani, va in scena l’ennesima scenataccia di. Ieri sera, nel corso dello spettacolo intitolato Battiato – Segnali di vita e arte, che doveva essere un omaggio alla memoria di Franco Battito, il cantante si è scagliatodiversi componenti del. “venuti a rompere i cogli*ni a me, che vi ho dato una cosa? Fate ridere, maproprio stupidi.stupidi. La società è unafatta da gente come voi. State zitti, basta.il. Ho dei sentimenti, cogli*ni! Non sono un personaggio. Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez“ ha sbottato ...

, che di Battiato fu allievo, tanto da definirlo - in passato - "come un padre", dovrebbe ... Marco Castoldi è andato ine ha ricoperto di insulti il pubblico: "Io non canto per ..., che di Battiato fu allievo, tanto da definirlo - in passato - "come un padre", dovrebbe ... Marco Castoldi è andato ine ha ricoperto di insulti il pubblico: "Io non canto per ...