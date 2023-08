Morgan | “Avete rotto il c***o | andate a vedere Fedez” Pioggia di insulti al pubblico di Selinunte e concerto interrotto

(Di domenica 27 agosto 2023) “Cosa venite a fare? Fate ridere,vene. Perché devo andarmene io? Io sono il musicista più bravo che puoiin questo momento. Sei un pazzo se mi vieni a criticare”. Durante ildel 26 agosto al Parco archeologico diha tuonato contro parte delcon unadi. L’artista si è esibito a chiusura del “Festival della bellezza”, e in programma c’era una lezione-intitolata “Battiato, segnali di vita e di arte”. A un certo punto ha perso le staffe e ha iniziato a rivolgere improperi alla folla. Come riporta il Giornale di Sicilia a scatenare l’ira di Marco Castoldi, questo il vero nome del cantautore, sarebbe stata “la richiesta da parte di una persona dal ...

In concerto al Parco Archeologico di Selinunte, il cantante perde le staffe contro un gruppo di spettatori e comincia un lungo monologo.Brutta serata ieri per chi ha deciso di assistere al concerto di Morgan al parco archeologico di Selinunte, a Castelvetrano.