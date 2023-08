Montepulciano | Voltaia vince il “Bravìo delle botti” 2023

(Di domenica 27 agosto 2023) La coppia formata da Attilio Niola detto Attila e Giacomo Severini detto Trecciolino ha conquistato la vittoria per la contrada diper l’edizionedel. La contrada rossonera torna alla vittoria dopo quattro anni e arriva così a ottenere il suo settimo titolo. La vittoria, derivata dallo sforzo e dalla determinazione dei due spingitori, entra così di nuovo in contrada capitanata dal Rettore Alessio Bellari

La cerimonia si svolgerà nel chiostro della Fortezza alle ore 18:30. Talosa (quattro volte), (quattro volte), San Donato (tre volte), Gracciano, Cagnano, Poggiolo e Coste (in ex - aequo nel 2012).

