Mondiali | l' Italbasket va sotto con la Repubblica Dominicana ma la clamorosa rimonta si spegne alla fine | 87-82

Domenica nera per l'Italia dei canestri: nel secondo turno deidi basket gli Azzurri sono stati battuti dalla Repubblica Dominicana con il punteggio di 87 - 82 nonostante una rimonta finale. Un risultato che mette in dubbio il passaggio del turno e ...Si concludono invece idi atletica leggera e Budapest, mentre nelle Filippine è tempo di secondo match per l': gli uomini di Pozzecco sfidano la Repubblica Dominicana per ...Sale l'attesa per il secondo impegno dell'ai2023 in corso di svolgimento in Giappone e nelle Filippine. Domattina alle 10:00 italiane infatti gli Azzurri affronteranno la Repubblica Dominicana , nel match che mette di ...

La Repubblica Dominicana batte l'Italia 87-82 Sky Sport

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Arriva la prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di basket. Allo Smart Araneta Coliseum di Quezon City, gli azzurri di Pozzecco sono stati battuti per 87-82 dalla ...I ragazzi di Pozzecco reggono solo due quarti contro i caraibici, che nel terzo quarto affossano l'Italia grazie alle triple di Towns e Felix. Ancora troppo imprecisi dalla distanza gli Azzurri, che s ...