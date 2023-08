Mondiali di Atletica | Dosso | “Un quarto posto della 4×100 che spinge a fare meglio nel 2024”

(Di domenica 27 agosto 2023) Budapest – Straordinaria serata per le staffette azzurre, quella di ieri sera aidie anche per lafemminile. Dopo la finale maschile, sono scese in pista le ragazze, cariche e determinate. Hanno conquistato un ottimoe mai avuto in specialità per l’Italia ai. Un primo successo per Zaynab, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. Il secondo è arrivato sul traguardo quando una velocissima Pavese, con il tesoretto delle compagne, ha registrato anche il secondo tempo di sempre di 42.49 in gara. Davanti gli Usa (41.03), la Giamaica (41.21) e la Gran Bretagna (41.97), quinta la Polonia argento continentale (42.49), seste le campionesse europeeGermania (42.98), si fermano Olanda e Costa ...

Leggi Anche Italia d'argento nella staffetta 4 100 aidi: il riscatto del quartetto con Jacobs e Tortu. Medaglia d'oro per gli Usa 'I ragazzi sono stati eccezionali nel finale, ci ...Il presidente della Fidal, Stefano Mei , nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha commentato le prestazioni degli azzurri ai2023 in corso di svolgimento a Budapest: 'Guardiamo al futuro con una squadra compatta e con delle punte straordinarie come Tamberi, Jacobs, Tortu, i due marciatori Stano e Palmisano, la ...Anzi: tante le delusioni - a partire dalle tristi eliminazioni in batteria aidi Eugene e agli Europei di Monaco di Baviera della scorsa stagione - ben poche le soddisfazioni, con una ...

"Siamo nella direzione giusta non soltanto per Parigi 2024 ma anche per Los Angeles 2028": è visibilmente soddisfatto il n. (ANSA)