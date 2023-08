Mondiali di atletica | 4X100 d’argento 40 anni dopo Mennea

La 4 400 femminile azzurra scende in pista per la finale in programma nella giornata di chiusura deididi Budapest. Dopo l'ultimo atto conquistato dagli azzurri, anche Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora, Giancarla Trevisan conquistano il pass. Una prova in ...Tornando aidiLeggera di Budapest e alla grande impresa di questa mattina, Victor Kiplangat ha vinto la Maratona maschile fermando le lancette del cronometro sul best time di 2h08'...Victor Kiplangat vince la medaglia d'oro nella maratona maschile aidileggera di Budapest 2023. Il 23enne ugandese trionfa in 2h08'53'' al termine di una gara in cui è protagonista dal 27esimo km e in cui fa il vuoto a totale a 4 km dal traguardo. ...

Dalle 12.30 in diretta streaming da Casa Italia a Budapest la conferenza stampa di chiusura dei Mondiali, con il presidente della FIDAL Stefano Mei e il direttore tecnico Antonio La Torre.Dopo Tokyo, la nazionale azzurra di Tortu e Jacobs riesce a mettere a segno, nella 4×100 un risultato strepitoso ai Mondiali di atletica di Budapest, vincendo la medaglia d'argento.