Mondiali basket | Italia sconfitta dalla Repubblica Dominicana | Pozzecco espulso Ora si fa dura

(Di domenica 27 agosto 2023) Unapesante e potenzialmente decisiva per le sorti del cammino della nazionalena di pallacanestro aiin corso nelle Filippine. Lo scontro con la, trascinatastella dell’Nba Karl Anthony Towns, è finito con il punteggio di 87-82. Per gli Azzurri di coach Gianmarcoper proteste nel secondo quarto, la strada si fa ora decisamente in salita. L’eventuale qualificazione dell’dipenderà esclusivamentesfida – a questo punto da dentro o fuori – contro i padroni di casa delle Filippine, in programma martedì 29 agosto. L’ottima prestazione di Towns, che ha trascinato i dominicani con 24 punti, 11 rimbalzi e 5 assist, è stata accompagnata anche ...

L'Italia viene sconfitta dalla Repubblica Dominicana che si impone 87 - 82 a Manila oggi 27 agosto nel match valido per la seconda giornata del Gruppo A aidi2023. La Nazionale si gioca il passaggio del turno martedì 29 agosto contro le Filippine. Contro la Repubblica Dominicana, con il ct Pozzecco espulso, alla Nazionale non bastano i ...

