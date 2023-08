Mondiali basket 2023 | l’orgoglio finale non basta agli azzurri | la Repubblica Dominicana vince 87-82

(Di domenica 27 agosto 2023) L’Italia subisce un duro stop nella seconda partita deidi. Dopo la vittoria sull’Angola, gliperdono 87-82 contro la, pagando ancora le basse percentuali da tre punti, nonostante un avvio incoraggiante e und’orgoglio. Solo un 7 su 29 dall’arco per gli uomini di Pozzecco (espulso prima dell’intervallo), contro il 41% dei dominicani. Karl-Anthony Towns tarda ad accendersi, ma chiude con la doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi, mentre Andres Feliz tocca la stessa quota con un 7/10 da tre. Il miglior marcatore azzurro è Marco Spissu con 17 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, seguito da un Fontecchio in ombra con 13 punti e una sola tripla a segno su otto tentate. Pozzecco aveva puntato sullo stesso quintetto titolare con il giocatore ...

