Mondiali atletica Budapest | Kiplangat oro maratona maschile

(Di domenica 27 agosto 2023) L'Italia piazza Meucci e Chiappinelli al decimo e undicesimo posto Victorvince la medaglia d'oro nellaaidileggera di2023. Il 23enne ugandese trionfa in 2h08'53" al termine di una gara in cui è protagonista dal 27esimo km e in cui fa il vuoto a totale a 4 km dal traguardo. Argento all'israeliano Manu Teferi (2h09'12") e bronzo all'etiope Leul Gebresilase (2h09'19"). Per l'Italia, Daniele Meucci chiude al decimo posto (2h11'06"), davanti a Yohanes Chiappinelli che si piazza undicesimo (2h11'12").

Impresa del quartetto dell'Italia, composto da Rigali, Jacobs, Patta e Tortu, che ha conquistato la medaglia d'argento nella finale della staffetta 4X100 uomini dei Mondiali di atletica Budapest.Vicecampioni del mondo. Secondi solo agli americani e davanti all’inossidabile Giamaica. La zampata degli italiani nella staffetta 4X100 ai Mondiali di atletica leggera riporta ottimismo nella squadra ...