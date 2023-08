Mondiali atletica Budapest | Kiplangat oro maratona maschile

(Di domenica 27 agosto 2023) (Adnkronos) – Victorvince la medaglia d'oro nellaaidileggera di2023. Il 23enne ugandese trionfa in 2h08'53'' al termine di una gara in cui è protagonista dal 27esimo km e in cui fa il vuoto a totale a 4 km dal traguardo. Argento all'israeliano Manu Teferi (2h09'12") e bronzo all'etiope Leul Gebresilase (2h09'19''). Per l'Italia, Daniele Meucci chiude al decimo posto (2h11'06''), davanti a Yohanes Chiappinelli che si piazza undicesimo (2h11'12''). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

E sono quattro, nel senso di medaglie italiane aidi. La staffetta della 4X100 conferma la propria dimensione planetaria e, dopo l'oro dei Giochi di Tokyo, sale anche sul podio mondiale di Budapest, dove a precedere gli azzurri sono ...

Ha un sapore speciale la quarta medaglia dell'Italia ai campionati didi Budapest. La staffetta della 4X100, dopo l'oro dei Giochi di Tokyo, sale anche sul podio mondiale con uno storico argento: a precedere gli azzurri sono stati solo gli Stati Uniti. Roberto ...

Esattamente come lo scorso anno, anche ai Mondiali di Budapest Armand Duplantis non ha avuto rivali nel salto con l'asta. Con un percorso netto fino ai 6,10m, lo svedese, che ha fallito l'assalto al ...