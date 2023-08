Mondiali atletica 2023 | l’ugandese Kiplangat oro nella maratona Meucci decimo davanti a Chiappinelli

(Di domenica 27 agosto 2023)Viktorvince l’oro mondiale dellagara maschile che ha aperto l’ultima giornata della rassegna iridata di Budapest. Il 23enne trionfa in 2:08:53 e stravince il duello che si era venuto a creare negli ultimi 5km con l’etiope Leul Gebresilase, che deve accontentarsi persino della medaglia di bronzo dopo essere stato sorpassato nel rettilineo finale dall’israeliano Maru Teferi. Il migliore degli azzurri è Danieleche chiude alposto con tanto di stagionale (2:11:06),all’altro azzurro Yohanes(2:11:12), che al passaggio dei 25km si era persino portato in testa al gruppone. Si è ritirato tra il 25esimo e il 27esimo km invece Eyob Faniel, che con il crono di ...

