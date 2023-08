Miriam Leone | nuove foto social con il pancione | follower incantati

Leggi su diredonna

(Di domenica 27 agosto 2023)ha annunciato a Vanity Fair il 1° agosto 2023 di essere incinta e di essere convinta di come questa gravidanza sia arrivata al momento giusto, non sentendosi pronta in passato a un passo importante come questo. L’attrice si sta così godendo appieno questi momenti sotto il sole della sua Sicilia e non potrebbe essere più felice. Nella giornata di domenica 27 agosto 2023 l’ex Miss Italia ha pubblicato una serie di scatti sul suo profilo, da cui appare evidente come il suostia crescendo velocemente (le ultime immagini risalivano a Ferragosto): in unala vediamo con un asciugamano in testa, in un’altra in costume da bagno e nell’ultima mentre è intenta a mangiare pane e olio. Vi ...