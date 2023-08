Mini call veloce 2023 GPS sostegno per assicurare docenti specializzati agli studenti | procedura Emilia Romagna delude e posti rimasti vuoti

(Di domenica 27 agosto 2023)GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo per aspiranti inseriti a pieno titolo: la, attuata in via straordinaria nell'anno scolastico/24 per coprire eventualiancora disponibili dopo laordinaria di assunzione (Gae e concorsi) e lo scorrimento delle GPSprovinciali. Si è dunque data la possibilità, prevista del decreto PA, di offrire questidi altre province con nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo previo superamento di anno di prova e formazione + lezione simulata. L'articolo .

1 (sostegno GPS) e 6 (veloce GPS) DM 119/23: stipula del contratto a tempo indeterminato/determinato finalizzato al ruolo presso la sede di titolarità con presa di servizio in data 01.09.23.Emblematico quanto successo per la 'veloce', che ha messo in luce come molti di questi insegnanti, pur essendo interessati a lavorare nell'Emilia - Romagna, rinunciano ai posti a tempo ...Per la classe di concorso ADSS i posti risultano tutti coperti dopo le immissioni in ruolo da assunzioni GPS sostegno I fasciaveloce: lo fa sapere l'Ufficio scolastico per la Sardegna tramite in una nota in cui 'rigetta' le richieste di rideterminazione contingenti. L'USR spiega che è destinatario di numerose ...

Mini call veloce GPS sostegno: Sardegna scorre la graduatoria, Veneto sposta i posti al secondo grado per assicurare più assunzioni Orizzonte Scuola

Mini call veloce GPS sostegno 2023/24: l'ultima fase della procedura di immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2023/24 è stata anche ...Assunzioni da GPS sostegno con contratto a tempo determinato, anno di prova e formazione con lezione simulata e assunzione a ...