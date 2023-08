Minacce e lesioni all’ex moglie | diplomatico italiano denunciato Le aggressioni dopo i sospetti | «È una spia russa | è infetta»

Leggi su open.online

(Di domenica 27 agosto 2023) Undi 65 anni è finito sotto processo con l’accusa di maltrattamenti eai danni di sua, diplomatica americana 42enne. Ma di origini bielorusse: proprio questo avrebbe portato l’uomo, adesso in pensione, a sviluppare una strana ossessione. Quella per cui la donna non era altro che una «», epiteto più volte rivoltole assieme a quelli di «prostituta» e «terrorista». Parole, scrive il Corriere della Sera, pronunciate anche davanti ai loro figli, che l’uomo voleva tenere lontani dalla madre. E che allarmava affermando: «la mamma è», con riferimento alla doppia cittadinanza che a suo dire avrebbe influenzato i comportamenti della donna.anche fisiche L’uomo non si ...