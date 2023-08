Milton e Koltès insieme nell' ' One shot show' di Filippo Timi

(Di domenica 27 agosto 2023) di Alessia de Antoniisha stregato il pubblico del Ginesio Fest con "One". Dodici ragazzi, cinque giorni di lavoro, un testo scritto per il Ginesio Fest e riscritto per i ...

Un Timi che fondecon, che fa dire a Satana, rivolto al pubblico, le parole del venditore di "Nella solitudine dei campi di cotone": "se lei se ne va in giro a quest'ora, in questo ..."Riscrivendo "Il paradiso perduto" diho immaginato che da sempre questi angeli hanno gli ...30 è "una suggestione che parte da" . Lo spettacolo di Filippo Timi e Lorenzo Chiùchiù con ...Un Timi che fondecon, che fa dire a Satana, rivolto al pubblico, le parole del venditore di "Nella solitudine dei campi di cotone": "se lei se ne va in giro a quest'ora, in questo ...