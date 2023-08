Milesi | che sfortuna | nella 2ª tappa della Vuelta cade e perde la maglia rossa

L'arrivo a Barcellona ha sorriso al daneseha battuto Groves e Vendrame. In classifica generale la maglia rossa passa dalle spalle dia quelle di ...Italiaveste ancora la maglia rossa ,dalle spalle di(caduto e arrivato attardato) passa su quelle di Andrea Piccolo (EF Education). Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! ...LORENZO6: difficile imputargli colpe, anche se la caduta rovinosa nella quale incappa gli ... Giornataccia per il campione del mondo a cronometro Under 23,certo avrebbe voluto onorare in ...

Vuelta, Dsm vince la cronosquadre di Barcellona: Milesi in maglia rossa Sky Sport

PAGELLE SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023 Lorenzo Milesi, voto 6: non riesce a difendere la maglia rossa a causa di una sfortunata caduta a 20 km dall'arrivo (anche se probabilmente non sarebbe comun ...Festeggia la maglia rossa: è lui il nuovo leader della Vuelta Chi vince la Vuelta 2023 Jonas Vingegaard Remco Evenepoel Primoz Roglic Geraint Thomas Enric Mas Juan Ayuso João Almeida Damiano Caruso E ...