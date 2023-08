Milan-Torino 4-1 | tabellino e cronaca del match di ‘acmilan com’ | News

... come la sconfitta dell'Atalanta al cospetto del Frosinone, tra gli anticipi di ieri che comprendevano anche Verona - Roma, Monza - Empoli e. Iniziamo a vedere come è andata a ...Commenta per primo Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la dirigenza del Lione era presente a San Siro per la sfida tra ile il. L'obiettivo è Rade Krunic ma Stefano Pioli ha confermato che il centrocampista bosniaco non lascerà il club in questi ultimi giorni di mercato.Nella ripresa la reazione delnon c'è e ilprova ad approfittarne ancora. Arrivano così occasioni per Loftus - Cheek, Pulisic e Reijnders (subito dopo un breve stop per lo spegnimento di ...

Pagelle Milan-Torino: Giroud glaciale, Leao un artista. E che tecnica Pulisic Corriere della Sera

Perdere con il Milan al Meazza ci sta, ma farlo come è accaduto ieri sera al Torino, 1 a 4, va ben oltre il divario oggettivo che c’è fra le due squadre. Lucida l’analisi nel post partita che ha fatto ...Pellegrini sfiora il pari. Dybala, fastidi muscolari. Big Rom pressa il Chelsea: vuole volare da José. Il Milan vola: Torino travolto (4-1): sei punti in due partite per Pioli. Spettacolo e ...