(Di domenica 27 agosto 2023) Attraverso il proprio profilo Instagram,condiviso la sua felicità per ladelin campionato

Nella ripresa ilchiude grazie a un rigore causato da una furbata di Schuurs ovvero il ... Al 22° Pioli decide di risparmiare Giroud per schierareprima punta. Lo svizzero dimostra ancora ...La grande prestazione, a tratti abbagliante, offerta dalnell'anticipo del sabato contro il ... L'ingresso di, subentrato al posto di Giroud nella serata di ieri, ha evidenziato una certa ...La partita non ha molto da dire in aggiunta all'assoluto dominio del. Rimane una certa perplessità sulla inconsistenza dei subentrati, tranne Musah, ma soprattutto die Chukwueze e ...

Milan, Okafor esulta sui social: “Seconda vittoria. Non ci fermiamo!” Pianeta Milan

Ultimi giorni di mercato e in casa Milan la società e il tecnico fanno tutte le valutazioni del caso per quel che riguarda il calciomercato.L'ex calciatore rossonero Billy Costacurta ha parlato del Milan dopo la vittoria di ieri contro il Torino. Le sue parole!