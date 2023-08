Milan | l’ex Cuoghi sorpreso | “Neanche Pioli se l’aspettava…”

Leggi su notizie

(Di domenica 27 agosto 2023) Rossonero dal 1980 al 1983, ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Meglio di così non poteva iniziare, complimenti a tutti. Ci sono tre squadre favorite per lo Scudetto” “Meglio di così non poteva iniziare”: bastano poche parole per spiegare le prime due giornate di campionato del. Sono di Stefano, ex calciatore rossonero dal 1980 al 1983, intervenuto in esclusiva a Notizie.com. Gioco e vittorie, gol e solidità difensiva: soltanto riscontri positivi pernei primi 180 minuti di Serie A. “Non so nemmeno se in società si aspettassero prestazioni del genere…”, aggiunge con sincerità. Poi svela le sue favorite per lo Scudetto. Stefano, ex calciatore del, ha parlato in esclusiva a Notizie.com (Ansa Foto) – Notizie.comStefano, ieri è arrivata un’altra ...