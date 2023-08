Milan | le condizioni di Leão

Gli esami delle prossime ore chiariranno quali sono le realidi Dybala e se l'argentino sarà a disposizione per la sfida al, a questo punto già decisiva dopo un solo punto ...Rafa Leao è stato sostituito poco dopo l'ora di gioco: ledel portoghese non preoccupano il MilanMilan sul velluto. I rossoneri, padroni del campo, stanno portando a casa il match con il Torino senza relativi patemi d'animo. Grazie ad una ...Fiato sospeso al Meazza per ledi Rafael Leao, rimasto a lungo a terra in- Torino dopo aver rimediato un pestone da Schuurs, che ha peraltro portato al rigore assegnato da Mariani col Var, ma poi di nuovo in piedi ...

Roma-Milan, problema all'adduttore per Dybala: le condizioni Pianeta Milan

Tre gol in due partite per il francese, due per lo statunitense. Il feeling tra di loro è già perfetto, sotto gli occhi di Gerry Cardinale ...Ansia in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala ... la Joya potrebbe saltare il prossimo match con il Milan.