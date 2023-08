...della solitamancina, con Leao che inventa per Theo Hernandez, scavetto dello spagnolo e 3 - 1 rossonero appena prima dell'intervallo. Nella ripresa la reazione del Torino non c'è e il...... poi il segreto di Pulcinella dello scudetto, e parliamo dell'sulla sinistra con Leao che ... E' uncompletamente rinnovato, che trae le basi dalle ultime stagioni ma che aggiunge verve, ...Il tempo per tornare in vantaggio non manca, ma prima degli spunti dello scatenato Leao è il Var a garantire alla possibilità di segnare il secondo gol su rigore . L'arbitro Mariani, infatti, ...

Milan, asse Leao-Theo Hernandez: che magia col Torino! (Video) Pianeta Milan

Torino battuto 4 a 1. L’asse Loftus-Pulisic apre la festa del gol. I lampi del solito Leao ispirano Theo e Giroud. Ora caccia a Taremi. E il quotidiano La Repubblica nelle pagine dedicate ...Lo svizzero pare essere l’uomo scelto da Sartori per sostituire l’argentino. Contatti col Fenerbahce per Batshuayi. Saelemaekers pista viva ...