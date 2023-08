Migranti | Lampedusa al collasso Il prefetto | «Stop profughi» Nell?hotspot ci sono oltre 4mila persone

Continuano senza sosta gli sbarchi di: nell'hotspot dell'isola siciliana si contano quasi quattromila presenze. Mentre lavora al trasferimento dei profughi in tutta Italia, il prefetto di Agrigento Filippo Romano ...... deve occuparsi seriamente del problema dei. E non limitarsi a guardare, confidando che la giornata o il periodo finisca. Il migrante che arriva anon pensa di essere arrivato in ...Emergenza a. Tremilain 36 ore è un assalto. Si stima ne possano arrivare altri 2mila. L'Italia fa i conti con un nuovo tsunami umano proveniente dall'Africa. E l'hotspot scoppia. Venerdì sono ...

Migranti, sbarchi senza sosta a Lampedusa: 4mila in hotspot | Prefetto Agrigento: "L'isola non può ricevere altri profughi" TGCOM

La questione migranti non sembra avere soluzioni, gli sbarchi aumentano e i sindaci, chiamati ad accogliere chi arriva sui territori, chiedono aiuto ...Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, manda un messaggio alle ong: "Lampedusa non è assolutamente in grado di ricevere" in modo adeguato altre persone ...