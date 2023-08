(Di domenica 27 agosto 2023) commenta Continuano gli sbarchi di. Aha attraccato la Humanty 1, la nave dell'Ong tedesca con 57salvate nei giorni scorsi da un barcone in difficoltà al largo delle ...

A bordo saliranno i medici dell'ufficio di Sanità marittima, poi isaranno fatti sbarcare e saranno avviati ai controlli sanitari e di polizia alla stazione marittima del porto prima dei ...: in questo caso non si può pensare di risolvere un problema così delicato che deve ... perché i 5Stelle plaudono all'iniziativa e aggiungono che "ètroppo tardi". Stavolta a ...Ad Augusta è giàla nave Dattilo della Marina militare con a bordo 430. Sbarco a Roccella Ionica: arrivati in 77 Altri 77sono approdati nel porto di Roccella Ionica nel ...

Migranti, arrivata a Livorno la Humanity 1 con 57 persone a bordo TGCOM

ROMA Matteo Salvini torna alla carica sui migranti. Sferza l'Europa, il vicepremier e leader della Lega, «dopo tante chiacchiere deve muoversi, si deve svegliare e aiutarci».A definire il livello dell'emergenza a Lampedusa, dove sono ospitati più di 4mila migranti, è il prefetto Filippo Romano, che replica alle polemiche sulla nave Ocean Viking, con ...