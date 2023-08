Migranti | 4 200 persone nell’hotspot di Lampedusa

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 27 agosto 2023) Il sindaco: "Fenomeno esploso. Meloni venga qui, insieme troveremo soluzione" “È sotto gli occhi di tutti che il fenomeno migratorio al governo sia esploso in mano, e in questo senso condivido le parole del nostro presidente della Repubblica quando dice che ‘occorre percorrere strade diverse”. A dirlo è il sindaco di, Filippo Mannino, dopo la raffica di sbarchi che da giovedì ha condotto sull’isola migliaia dicon oltre 4.200 presenze stamanidi contrada Imbriacola. Sulla più grande delle Pelagie venerdì ci sono stati 65 sbarchi con quasi 2mila arrivi e ieri 55 approdi con oltre 2milasbarcate in appena 24 ore. “La stessa dichiarazione di emergenza – aggiunge il primo cittadino – non ha prodotto alcun risultato concreto per: nessuno dei problemi che ...