Migliori telefoni piccoli e compatti | con schermo sotto i 6 pollici

Leggi su navigaweb

(Di domenica 27 agosto 2023) Gli schermi dei nuovisono sempre più vicini ai 7, un valore che una volta era appannaggio dei tablet ma che presto diventerà la nuova frontiera degli schermi per. Rispetto al passato però le scocche sono cresciute pochissimo, grazie ai nuovi schermi senza bordo che riducono la grandezza totale del telefono, facendo risultare quindi un 6,5grande pressappoco come un 6. Ma se preferiamo un telefono con lopiù piccolo e maneggevole, senza per forza rinunciare alle funzionalità più recenti presenti sugli smartphone? Anche se ormai tutti seguono la moda degli schermi grandi, sono ancora presenti in commercio modelli dicon diagonali diinferiore ai 6, ideali per ...