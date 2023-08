Mia and Me | una fatina tra fantasia e realtà

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 27 agosto 2023) In alcuni degli appuntamenti precedenti abbiamo parlato delle opere dello studio Rainbow, come Winx Club o Monster Allergy. Della stessa “scuderia” fa parte anche Mia and Me, una serie molto particolare. Di cosa parla Mia and Me? La prima cosa che salta all’occhio di Mia and Me è la tecnica col quale è prodotto, una metà in live action e l’altra in CGI. La seconda è lo stile dei personaggi magici, che prendono ispirazione nientemeno che dai dipinti di Gustav Klimt. Ma di cosa parla, esattamente? Monster Allergy i mostri sono fra noi Huntik l’avventura d’animazione made in Italy Mia e Centopia Mia ha dodici anni quando perde i suoi genitori, e deve perciò trasferirsi in un collegio a Firenze. Le uniche cose che le rimangono di suo padre e sua madre sono un libro sulla storia di un mondo chiamato Centopia e un bracciale. Mia però non sa che Centopia esiste sul serio, ...