Mi sono sentito ferito nell' anima Morgan chiede scusa dopo gli insulti

(Di domenica 27 agosto 2023)glidi Selinunte,a tutti. Durante la lezione-concerto intitolata «Battiato, segnali di vita e di arte», dedicata al maestro Franco Battiato e ospitata nel parco archeologico,aveva insultato componenti del suo pubblico anche con frasi omofobe. Ora, però, arrivano le scuse e la spiegazione dei motivi per cuiha perso le staffe. Il cantante ha scritto nel suo gruppo whatsapp a cui partecipano fan, giornalisti, operatori culturali e direttori d'orchestra. "Tutti possiamo sbagliare e io ho sicuramente sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace - ha scrittonel suo gruppo Whatsapp - Non vado fiero di averla usata e se potete accettate le mie scuse. Non ...

Nonomofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri. È stata una reazione provocata nell'essermiferito nell'anima per avere interpretato una canzone di Battiato in quel luogo ...Nonun personaggio. Andate a vedere, Marracash andate a vedere Fedez !", ha sbraitato sul ... è stata provocata dall'essermiferito nell'anima perché avevo appena dato tutto me stesso in ...Nonomofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci ... e se pur nel modo sbagliato è stata provocata dall'essermiferito nell'anima perché avevo ...

Morgan si scusa (in privato) per gli insulti omofobi: “Pessima caduta” Il Fatto Quotidiano

"Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto per gli altri ... Morgan spiega pure il perché di quella reazione: "E' stata provocata dall'essermi sentito ferito nell'anima perché avevo appena dato ...Finito al centro delle polemiche per aver insultato il pubblico nel corso di una lezione-concerto su Battiato andata in scena nella serata di sabato 26 agosto al Parco Archeologico di Selinunte, ...