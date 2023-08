Meteo | pesante allerta diramata | si attendono forti temporali | grandine e vento

(Di domenica 27 agosto 2023) Mentre il suo Gigi è pronto al nuovo incarico in Nazionale, Ilaria D’Amico fa i conti con un futuro professionale abbastanza incerto Per il portierone fresco d’addio al calcio, il nuovo capitolo si è aperto immediatamente. È stata la FIGC a recapitargli l’offerta più interessante: Gigi Buffon sarà capo delegazione della nuova Nazionale targata Luciano Spalletti. Un incarico che gli darà molto più spazio per dedicarsi alla famiglia e, perché no, organizzare anche il matrimonio con Ilaria D’Amico, che al momento si ritrova senza un programma. Con la presentatrice procede tutto a gonfie vele, i due viaggiano spediti verso i dieci anni di relazione – si sono conosciuti nel 2014. Manca solo il grande passo, ne sarebbe certamente felice anche il loro Leopoldo Mattia che vedrebbe finalmente i genitori mettere la fede al dito. Non è mai stata una questione così urgente, ...

...a donne e uomini in forte sofferenza fisica e psicologica una ulteriore condizione di... 'Allungare i tempi di navigazione - prosegue la protesta - anche di fronte a condizioniestreme, è ...... pronti - via e a Zandvoort per il box del Cavallino arriva un'altra,, figuraccia. Appena ...poi costretti a un secondo pit stop per rimontare le gomme da asciutto in una domenica dal...Appena 8 minuti dopo arriva I Love Poland, scafoda regata intorno al mondo, col tempo di ... Lo scenarioperò sta cambiando: nel Mar Ligure naviga un gruppo di una dozzina di barche in ...

ALLERTA METEO, Avviso della Protezione Civile: forti TEMPORALI ... iL Meteo

Calura opprimente agli sgoccioli in Toscana, dove a partire dalla serata di domenica è previsto un peggioramento delle condizioni meteo e l’arrivo di temporali ... San Casciano in Val di Pesa, ...Si chiama Tommaso Schiesaro, ma per tutti è 'AstroTommyS', ha 16 anni ed è di Porto Viro, nel Rodigino. (ANSA) ...