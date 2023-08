Meteo | ciclone Poppea porta ancora temporali sull’Italia Previsioni di lunedì 28 agosto

(Di domenica 27 agosto 2023) L’ultimodiè caratterizzato da tempo brutto e instabile su diverse zone d’Italia. Il, in particolare, attraversa il Nord e c’è il rischio di fenomeni estremi.forti sono attesi soprattutto sul Triveneto, specie montuoso. Il maltempo, con il passare delle ore, si sposterà anche sulla Toscana. Pioggia - ma meno violenta - pure su Campania, Lazio, Umbria, rilievi calabresi e Sardegna. Temperature in calo, resiste il caldo al Sud (LE).

Arriva ilPoppea, allerta: ...... potrebbe assumere sul Mediterraneo caratteristiche simil - tropicali e quindi di uragano: presenza di un 'cuore caldo' cioè una temperatura elevata a tutte le quote anche nell'occhio del, ...Andando a coprire le calde acque del Mar Ligure, secondo le previsioni, è molto probabile che Poppea diventi uragano , per la precisione un medicane . IlPoppea non si comporterà in ...

Le allerte restano arancioni o lo diventano, il rischio è di grandine e forti temporali, soprattutto al Nord. Il maltempo, di cui già si stanno contando i danni, è in arrivo su tutta l'Italia, portato ...Tra domenica e lunedì grandinate in Lombardia, Piemonte e Liguria. Il meteorologo Sanò: «Precipitazioni violente dovute all’impatto dell’aria fredda con il clima rovente dei giorni passati» ...