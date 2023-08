Mens Sana Siena | Iozzi entusiasta dei ' nuovi compagni super'

Andrea Iozzi, veterano dellaSiena, conferma la fiducia nel nuovo allenatore e nei compagni: l'obiettivo è ricreare l'amalgama e lo spirito di squadra, per affrontare un campionato duro e togliersi delle ..."La squadra c'è e speriamo anche il PalaEstra": è l'auspicio del presidente della nuovabasket, Francesco Frati, che proprio ieri sera, all'interno dello storico palazzetto, ha presentato la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di serie C. Un roster competitivo, ...... in modo sistemico, la filiera agricola e la filiera turistica, a tutto campo il Parco vuole essere propulsore del buon vivere mediterraneo, ispirato al principio millenario di "IN CORPORE ...

Mens Sana Basketball presenta la stagione, Coach Betti: “Faremo il meglio possibile, essere allenatore di questa squadra è bellissimo” Gazzetta di Siena

Alberto Puccioni, classe 2000, arriva a Siena per unirsi alla Mens Sana 202324. Con due promozioni consecutive e già una parentesi in Serie B, è uno dei giocatori più esperti della squadra giovane. Un ...In casa o meno, la nuova Mens Sana è pronta a partire. Oltre alle conferme della stagione appena passata, coach Paolo Betti, potrà puntare sui nuovi acquisti fatti dalla società, ma anche sui ragazzi ...