Meloni | ora devi scegliere

(Di domenica 27 agosto 2023) Come è noto, il prossimo 4 settembre i partiti della maggioranza si incontreranno a Palazzo Chigi per discutere i contorni della prossima, complicatissima legge di Bilancio. Un passaggio assai delicato per il governo, che contemporaneamente dovrà affrontare alcune questioni ancora in alto mare, come la controversa tassa sugli extraprofitti e il dossier sul salario minimo, ultima residuale battaglia di una sinistra perennemente a metà del proverbiale guado. In uno stringato intervento in video collegamento con il Meeting di Rimini, il ministro dell’Economia Giorgetti non sembra aver lasciato molto spazio alle illusioni del grande partito trasversale della spesa pubblica: “Siamo chiamati – poiché facciamo politica – a decidere delle priorità: non si potrà fare tutto, certamente dovremo intervenire a favore dei redditi medio bassi, ma dovremo anche usare le risorse ...