Mei Siamo nella direzione giusta per Parigi | Tamberi nel Gotha

(Di domenica 27 agosto 2023) Il presidente Fidal soddisfatto per i risultati degli Azzurri ai Mondiali di Budapest BUDAPEST (UNGHERIA) - Quattro medaglie (1 oro, 2 argenti, 1 bronzo), come non accadeva da Edmonton 2001 (1-1-2). Già undici finalisti che potrebbero diventare ufficialmente tredici al termine delle staffette 4x400

Il presidente Fidal soddisfatto per i risultati degli Azzurri ai Mondiali di Budapest BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Quattro medaglie (1 oro, ..."Siamo nella direzione giusta non soltanto per Parigi 2024 ma anche per Los Angeles 2028": è visibilmente soddisfatto il n. (ANSA) ...