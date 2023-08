Mediaset | altro schiaffo alla D’Urso | ora è davvero il colmo!

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 27 agosto 2023) Sembra che ormai tra la retee Barbarai rapporti sono finiti e in malo modo. Come è noto la conduttrice campana è stata sostituita dconterranea Myrta Merlino. Sarà quest’ultima a guidare il talk dal 4 settembre in poi. Nelle ultime ore però qualcosa è accaduto sui social che ha mandato in L'articolo proviene da KontroKultura.