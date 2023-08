Marines | si aggrava il bilancio dell’incidente aereo | almeno 3 vittime

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 agosto 2023)tre dei marine americani che erano a bordo del velivolo Osprey precipitato al largo di Darwin, nel nord dell’Australia, durante un’esercitazione, sono morti, secondo quanto rivelano fonti ufficiali dei Marine Usa. “A bordo c’era un totale di 23 persone. Tre sono stati accertati come deceduti, mentre altri cinque sono stati trasportati al Royal Darwin Hospital in condizioni gravi”, ha detto la fonte. L’Osprey V-22 è un convertiplano, un ibrido fra une un elicottero, con due rotori orizzontali alle estremità delle ali per il decollo e l’atterraggio verticali, che si riposizionano in avanti come eliche per il volo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.