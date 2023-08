Mare | De Carlo Fdi | ' consulente Wwf conferma importanza di pescare e mangiare granchio blu'

(Di domenica 27 agosto 2023) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Le parole dello zoologo Ferri,scientifico di Wwf Italia,no la validità delle scelte messe in atto dal governo per fronteggiare il fenomeno delblu. Oltre a essere intervenuto immediatamente con uno stanziamento di 2,9 milioni per sostenere nell'immediato le filiere colpite, infatti, il governo ha da subito ribadito l'di, vendere eilblu. E anche Ferri, spiegando le caratteristiche di questa specie, ha invitato a 'pes, venderlo al mercato del pesce, mangiarlo e sperare che la sua capacità di ambientarsi in acque dolci sia un fenomeno di breve durata'". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Luca De, presidente ...

Leggi anche › 'The Book of Vision' diS. Hintermann è al cinema Oggi sono arrivati all'... Questa biologa sfida ile resiste in un luogo non semplice. Mi ha fatto pensare al ruolo ...Nel corso dell'evento, al quale ha preso parte anche il sindaco di Pollutri Nicola Mario Di, ... abbiamo veramente tutto, perché oltre le eccellenze enogastronomiche, abbiamo il, la montagna,...E se la maestra concertatrice si è affidata a Francesco Diche ha risistemato gli spartiti, ... Un canto morbido senza la potenza chel'artista lucana ha regalato invece a Lu Ruciu de lu. La ...

«Il mio riposo guardando il mare. Ora con la famiglia è tutto nuovo» Avvenire

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Le parole dello zoologo Ferri, consulente scientifico di Wwf Italia, confermano la validità delle scelte messe in atto dal governo per fronteggiare il fenomeno del granchi ...Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. Sono mete che fanno il pieno di turisti durante l’ estate, ma che ...