Marcell Jacobs | L' obiettivo per l' anno prossimo è restare in salute

Abbiamo le prove, difenderà il suo titolo olimpico con le unghie e i denti. Il vero rebus è ... Ora comedeve camminare spedito verso la finale a Roma e Parigi". TAMBERI Chi mette ...'Dopo la staffetta di Budapest usciamo con la certificazione chedifenderà il suo titolo olimpico dei 100 metri con i denti ' : così il dt azzurro Antonio La ...al talento mai perduto di...ATLETICA - La luce in fondo al tunnel. E forse da quel tunnel sta venendo fuori.conquista una splendida medaglia d'argento nella staffetta 4x100 (37"63) ai campionati del mondo di Budapest. Una meravigliosa squadra azzurra, perfetta nei cambi, e composta da Rigali ...

Jacobs, Patta, Rigali e Tortu: tutto sui 4 azzurri della staffetta d'argento La Gazzetta dello Sport

Delusa, ha teneramente chiesto scusa a tutti per la sua prestazione sportiva, non riuscendo a darsi una spiegazione per la gara sotto tono disputata Nella serata in cui gli azzurri della 4x100 con il ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...