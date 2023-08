Marcell Jacobs completa il filotto di medaglie Con Filippo Tortu sul podio da tre anni | Olimpiadi | Mondiali | Europei

(Di domenica 27 agosto 2023) L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento con la 4×100 maschile ai2023 di atletica leggera. La nostra Nazionale si è inventata una magnifica impresa a Budapest, correndo in un eccezionale 37.62 e meritandosi il secondo gradino del: a 40di distanza dall’argento di Pietro Mennea e compagni a Helsinki, un altro quartetto tricolore torna al secondo posto in una rassegna iridata. La magia riesce ai Campioni Olimpici di Tokyo 2020, che nella capitale magiara hanno siglato il secondo tempo della storia del Bel Paese a 12 centesimi dal record nazionale.può ora affermare di avere vinto almeno una medaglia in tutti i grandi eventi internazionali: due ori alle(100 metri e 4×100 a Tokyo 2020), un argento aioutdoor (con ...

Ci sono solo lenzuoli tricolori sopra Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu in ordine di frazione, di apparizione, di formazione che è leggermente diversa da quella che ha vinto l'oro olimpico. Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu hanno chiuso a 37.62 (tre centesimi meglio rispetto a quanto fatto in batteria), dietro appunto agli Usa primi in 37.38 e davanti alla Gran Bretagna.

